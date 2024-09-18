Trabzonspor'da kurtarıcı Uğurcan Çakır!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un 28 yaşındaki milli kalecisi Uğurcan Çakır, başarılı performansı ile dikkat çekti.

Trabzonspor'da kurtarıcı Uğurcan Çakır!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:54

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde yeni döneme Beşiktaş beraberliğiyle başlarken kaleci Uğurcan Çakır’ın bu sezonki performansı göz dolduruyor.

UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ

Milli kaleci, Beşiktaş karşısında 6 kurtarışla öne çıkan isim oldu.

Tecrübeli file bekçisi, bu sezon Süper Lig’de kalesine gelen 18 şutun 17’sini kurtararak ortaya başarılı bir performans koydu.


Etiketler: #uğurcan çakır #trabzonspor #süper lig

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