Trabzonspor'da kurtarıcı Uğurcan Çakır!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un 28 yaşındaki milli kalecisi Uğurcan Çakır, başarılı performansı ile dikkat çekti.
Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde yeni döneme Beşiktaş beraberliğiyle başlarken kaleci Uğurcan Çakır’ın bu sezonki performansı göz dolduruyor.
UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ
Milli kaleci, Beşiktaş karşısında 6 kurtarışla öne çıkan isim oldu.
Tecrübeli file bekçisi, bu sezon Süper Lig’de kalesine gelen 18 şutun 17’sini kurtararak ortaya başarılı bir performans koydu.
Etiketler: #uğurcan çakır #trabzonspor #süper lig
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