Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
13 Nisan 2025 Pazar, 10:47
Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 31. hafta heyecanı sürüyor.

Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, kendi sahasında İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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