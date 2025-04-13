Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Süper Lig'de 31. hafta heyecanı sürüyor.
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, kendi sahasında İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.
TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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