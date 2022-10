UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi gol Trabzonspor'dan!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor'un sahasında konuk ettiği Monaco'yu 4-0 farklı mağlup ettiği maçta Enis Bardhi'nin golü haftaya damgasını vurdu.

Akıl dolu bir serbest vuruşla fileleri sarsan 27 yaşındaki futbolcunun golü, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.

???? The #UEL Goal of the Week winner is...@Heineken | #UELGOTW pic.twitter.com/CDsAbebD1X