UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi gol Trabzonspor'dan!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un Monaco'yu kendi sahasında 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Enis Bardhi'nin serbest vuruştan attığı gol haftanın en iyisi seçildi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor'un sahasında konuk ettiği Monaco'yu 4-0 farklı mağlup ettiği maçta Enis Bardhi'nin golü haftaya damgasını vurdu.
Akıl dolu bir serbest vuruşla fileleri sarsan 27 yaşındaki futbolcunun golü, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.
???? The #UEL Goal of the Week winner is...@Heineken | #UELGOTW pic.twitter.com/CDsAbebD1X— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 14, 2022
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