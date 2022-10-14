UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi gol Trabzonspor'dan!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un Monaco'yu kendi sahasında 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Enis Bardhi'nin serbest vuruştan attığı gol haftanın en iyisi seçildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 14:16
UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi gol Trabzonspor'dan!
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor'un sahasında konuk ettiği Monaco'yu 4-0 farklı mağlup ettiği maçta Enis Bardhi'nin golü haftaya damgasını vurdu.

Akıl dolu bir serbest vuruşla fileleri sarsan 27 yaşındaki futbolcunun golü, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.


uefa avrupa ligi trabzonspor Enis Bardhi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler