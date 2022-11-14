Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan: 'Liverpool asla olmaz'
Manchester City ile olan sözleşmesi bu sezon bitecek olan 32 yaşındaki takım kaptanı İlkay Gündoğan, geleceğine dair Alman basınından Kicker'e konuştu.
"2023 YAZI BANA HALA ÇOK UZAK"
"2024'te de hala en üst düzeyde oynayabileceğimi düşünüyorum. En azından öyle hissediyorum. Hala istendiğimi ve bana ihtiyaç duyulduğunu hissedersem, elbette tüm bunları göz ardı etmeyeceğim. Sözleşme konusunda acelem yok. Bunun yaşla bir ilgisi var mı bilmiyorum ama bu konuda çok rahatım. Çok fazla uzak görünmese de 2023 yazı hala çok uzak görünüyor. Şu anda bu konuda çok fazla düşünmüyorum."
"PEP'İN BİLE GELECEĞİ BELLİ DEĞİL"
"Şu an Pep Guardiola'nın bile sezon sonunda ne olacağı belli değil. Sözleşmesi 2023'e kadar sürüyor ve kimse ne planladığını bilmiyorum."
"İMZA ATARKEN TEKNİK DİREKTÖR ÖNEMLİ"
"Kariyerimde planlarımı her zaman teknik direktörün kim olduğuna bağlı olarak yaptım. Çünkü, bir futbolcu olarak en önemli şey teknik direktörün size değer vermesi, aynı zamanda sizi teşvik edebilmesidir."
"BİRKAÇ YIL DAHA BURADAYIM"
"Manchester'da kendimi çok iyi hissediyorum, çok memnunum, çok mutluyum. Takımıma çok şey borçluyum ve çok güzel anlar yaşadım. Bu nedenle, temelde birkaç yıl daha Manchester City'de kalacağımı düşünüyorum."
"LIVERPOOL HAYATTA OLMAZ"
"Transfer işi her zaman dışarıdan göründüğü kadar kolay değildir. Ancak, Jürgen Klopp için Liverpool'a imza atmak mümkün değil. Kloppo'yu ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Uzun süredir Manchester City'deyim ve kaptanım. En büyük rakibimize transfer olmak mı? Hayır. Söz konusu bile değil!"
"PEP BANA KARŞI ÇOK ESNEKTİ"
"Pep Guardiola, 2016'da transfer olduğumda bana karşı çok esnekti. Oyunumu, takım arkadaşlarıma ve formasyona çok iyi ve çok hızlı şekilde uyarlayabildiğimi, çeşitli alanlarda nispeten daha hızlı ve iyi bir şekilde yolumu bulabildiğimi takdir ediyordu. Yine de her zaman bu kadar kolay değildir. Pep'in beklediği gibi gelişemeyen alanlar da var. City'de en yüksek performans seviyesine ulaşmanız gerekiyor ama ulaşamıyorsanız, doğal olarak üzerinizde de bir baskı oluyor."
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