Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan: 'Liverpool asla olmaz'

"PEP BANA KARŞI ÇOK ESNEKTİ"

"Pep Guardiola, 2016'da transfer olduğumda bana karşı çok esnekti. Oyunumu, takım arkadaşlarıma ve formasyona çok iyi ve çok hızlı şekilde uyarlayabildiğimi, çeşitli alanlarda nispeten daha hızlı ve iyi bir şekilde yolumu bulabildiğimi takdir ediyordu. Yine de her zaman bu kadar kolay değildir. Pep'in beklediği gibi gelişemeyen alanlar da var. City'de en yüksek performans seviyesine ulaşmanız gerekiyor ama ulaşamıyorsanız, doğal olarak üzerinizde de bir baskı oluyor."