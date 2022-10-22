Premier Lig'de Nottingham Forest, Liverpool'u tek golle geçti!

22 Ekim 2022 Cumartesi, 17:20

Premier Lig'in 12. haftasında Steve Cooper'ın ekibi Nottingham Forest ile Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool karşı karşıya geldi.

City Ground'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Nottingham Forest 1-0 kazanırken galibiyet golü 55. dakikada Taiwo Awoniyi'nin ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber ligde tam 9 maç aradan sonra galip gelen Nottingham Forest puanını 9'a yükseltirken, bu sezon ligde deplasman galibiyeti bulunmayan Liverpool iç sahada aldığı üst üste galibiyetin ardından yine deplasmanda kaybederek 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool evinde Leeds United'ı konuk ederken, Nottingham Forest deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.