Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İzlanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2024 Pazartesi, 09:42
Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı sürüyor.

Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, sahasında Age Hareide'nin ekibi İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'da başlayacak.

Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavut hakem Enea Jorgji'nin yöneteceği karşılaşma TV 8'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

A Milli Takım İzlanda Uluslar Ligi

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