Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İzlanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı sürüyor.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, sahasında Age Hareide'nin ekibi İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'da başlayacak.
TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Arnavut hakem Enea Jorgji'nin yöneteceği karşılaşma TV 8'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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