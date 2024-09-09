A Milli Takım Teknik Direktörü Montella: ‘Futbolcuları bölmeyelim’

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’ndeki ikinci maçında İzlanda’yı konuk edecek. Milli Takım Teknik Direktörü Montella yaptığı basın toplantısında "Futbolcularımızı bölmeye çalışmamamız gerekiyor. Yani o birlikteliği bozmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella: ‘Futbolcuları bölmeyelim’
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Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 09.09.2024 - 04:00

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’ndeki ikinci maçında bugün İzmir’de İzlanda’yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. 

Mücadeleyi TV8 naklen yayımlayacak. İlk maçta deplasmanda Galler ile golsüz berabere kalan Ay-Yıldızlılarda kırmızı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek. 

Milli Takım Teknik Direktörü Montella, birlik çağrısı yaparken, futbolcuların sezonun bu bölümünde fiziksel açıdan hazır olmak için zamana ihtiyaç duyduklarını belirttti. 

İtalyan çalıştırıcı, “Eleştiri getirirken bu detayı aslında baz almamız gerekiyor. Tamamıyla kazanmaya odaklandık. Ben hata yapabilirim ve konuşabiliriz ama futbolculara eleştiriler yoğun bir şekilde geldiğinde gerçekten anlayamıyorum. Futbolcularımızı bölmeye çalışmamamız gerekiyor. Yani o birlikteliği bozmamamız gerekiyor” dedi.


Etiketler: #a milli futbol takımı #Vincenzo Montella #İzlanda

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