İzlanda maçı kadrosuna alınmadı: A Milli Takım'da sakatlık!

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, A Milli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı maçın kadrosuna sakatlığı sebebiyle alınmadı.

İzlanda maçı kadrosuna alınmadı: A Milli Takım'da sakatlık!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 09:25

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'dan kötü haber geldi.

TFF, Mustafa Erhan Hekimoğlu, kasığındaki ağrı sebebiyle İzlanda maçı kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasında forma giydikten sonra A Millî Takım'ın kampına gelen Mustafa Hekimoğlu'nun ağrılarının devam ettiği görüldüğünden, oyuncu A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edilmedi" denildi.

Daha önce de Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, sakatlığı sebebiyle kamp kadrosundan çıkarılmıştı.

Türkiye ile İzlanda, bugün (pazartesi) 21.45'te İzmir'de karşılaşacak.


Etiketler: #Mustafa Erhan Hekimoğlu #milli takım #sakatlık

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