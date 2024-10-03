Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Joseph Oosting'in ekibi Twente ile karşı karşıya gelecek.
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
De Grolsch Veste Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
İngilz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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