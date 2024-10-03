Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2024 Perşembe, 09:55
Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor.

Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Joseph Oosting'in ekibi Twente ile karşı karşıya gelecek.

Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

De Grolsch Veste Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

İngilz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

fenerbahçe Twente uefa avrupa ligi canlı

En Çok Okunan Haberler