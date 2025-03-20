Ukrayna - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ukrayna - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Belçika, UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçında deplasmanda Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 22:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
20 Mart 2025 Perşembe, 11:14
Ukrayna - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.

Ukrayna - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Rudi Garcia yönetimindeki Belçika, deplasmanda Sergiy Rebrov'un ekibi Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Ukrayna - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Enrique Roca de Murcia Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak.

Ukrayna - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçreli hakem Sandro Scharer'ın yöneteceği mücadele EXXEN'den yayımlanacak.

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