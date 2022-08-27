Umut Bozok Trabzonspor’da

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:22
<p>Trabzonspor, Fransa ekibi Lorient takımında forma giyen Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı.</p>

Trabzonspor, Fransa ekibi Lorient takımında forma giyen Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı.

<p>UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elenip yolunu UEFA Avrupa Ligi’nde sürdürecek olan Trabzonspor, bir süredir görüştüğü Lorient ile 25 yaşındaki oyuncu Umut Bozok’un transferi konusunda anlaşma sağladı.</p>

UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elenip yolunu UEFA Avrupa Ligi’nde sürdürecek olan Trabzonspor, bir süredir görüştüğü Lorient ile 25 yaşındaki oyuncu Umut Bozok’un transferi konusunda anlaşma sağladı.

<p>Süper Lig’den Galatasaray’ın da transfer listesinde olan santrfor, bordo mavili ekiple 3 yıllık anlaşmaya imza atacak. </p>

Süper Lig’den Galatasaray’ın da transfer listesinde olan santrfor, bordo mavili ekiple 3 yıllık anlaşmaya imza atacak. 

<p>Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, oyuncuyu birkaç gün içerisinde kente getirerek takıma dahil edecek.</p>

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, oyuncuyu birkaç gün içerisinde kente getirerek takıma dahil edecek.

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