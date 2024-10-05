Union Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Union Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2024 Cumartesi, 11:36
Union Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Union Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Bo Svensson'un ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.

Union Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UNİON BERLİN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Alten Försterei Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

Union Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UNİON BERLİN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Alman hakem Tobias Reichel'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2'den şifreli olarak yayımlanacak.

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