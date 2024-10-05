Union Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Bo Svensson'un ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.
UNİON BERLİN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Alten Försterei Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
UNİON BERLİN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Alman hakem Tobias Reichel'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2'den şifreli olarak yayımlanacak.
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