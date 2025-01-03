Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. hafta erteleme maçında deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Carlos Corberan'ın ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek.
VALENCİA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Mestella Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
VALENCİA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu!
- En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
- Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
- Yargıtay üyesi bu sefer de Atatürk’e hakaret etti!
- Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç tutuklandı
- Colani, Mazlum Abdi ile görüştü
- Erhan Afyoncu’nun talimatıyla çekilmiş!
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı sessizliğini bozdu
- İptal kararına rağmen çalışma sürüyor
- Asgari ücret AKP’nin Suriye politikasını gölgede bıraktı