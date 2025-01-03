Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. hafta erteleme maçında deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2025 Cuma, 13:21
Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. 

Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Carlos Corberan'ın ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek.

Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VALENCİA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Mestella Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VALENCİA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

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