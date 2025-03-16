Venezia - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli, İtalya Serie A'nın 29. haftasında deplasmanda Venezia ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.
Antonio Conte yönetimindeki Napoli, deplasmanda Eusebio Di Francesco'nun ekibi Venezia ile karşı karşıya gelecek.
VENEZİA - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Pierluigi Penzo Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
VENEZİA - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği mücadele S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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