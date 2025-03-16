Venezia - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Venezia - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli, İtalya Serie A'nın 29. haftasında deplasmanda Venezia ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
16 Mart 2025 Pazar, 11:59
Venezia - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Venezia - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antonio Conte yönetimindeki Napoli, deplasmanda Eusebio Di Francesco'nun ekibi Venezia ile karşı karşıya gelecek.

Venezia - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VENEZİA - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Pierluigi Penzo Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

Venezia - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VENEZİA - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği mücadele S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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