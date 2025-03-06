Viktoria Plzen - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Viktoria Plzen - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lazio, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
06 Mart 2025 Perşembe, 11:17
Viktoria Plzen - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Viktoria Plzen - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Marco Baroni yönetimindeki Lazio, deplasmanda Miroslav Koubek'in ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak.

Viktoria Plzen - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

VİKTORİA PLZEN - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?

Doosan Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Viktoria Plzen - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

VİKTORİA PLZEN - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

Litvanyalı hakem Donastas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşma tabii spor 1'den naklen yayımlanacak.

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