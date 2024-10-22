Volkan Demirel'den Galatasaray iddiası: 'Böyle giderse...'

YUNUS AKGÜN İDDİASI

Öte yandan Volkan Demirel, Yunus Akgün'ün böyle devam etmesi halinde Avrupa'ya transfer olacağını iddia etti.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin iki takım için de önemine değinen Demirel, "Derbi iki takımın da Süper Lig'de nereye evrileceğini bizlere gösterecek" dedi.

Galatasaray'ın geçiş sorunu olduğunu dile getiren genç teknik direktör, sarı-kırmızılıların derbide buna dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.