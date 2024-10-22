Volkan Demirel'den Galatasaray iddiası: 'Böyle giderse...'

Volkan Demirel'den Galatasaray iddiası: 'Böyle giderse...'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, katıldığı bir televizyon kanalından Süper Lig hakkında açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel, Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün'ün performansına ilişkin övgü dolu sözler kullandı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2024 Salı, 13:07
Volkan Demirel'den Galatasaray iddiası: 'Böyle giderse...'

Volkan Demirel, TV100'de Galatasaray'ı değerlendirdi. Genç teknik direktör, sarı-kırmızılıların milli futbolcusunun performansını övdü.

Galatasaray'ın bu sezon çıkış yapan futbolcusunun Yunus Akgün olduğunu belirten Volkan Demirel, "Çok istekli ve arzulu. Hızı, sürati ve çalım becerisi çok iyi" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'den Galatasaray iddiası: 'Böyle giderse...'

YUNUS AKGÜN İDDİASI

Öte yandan Volkan Demirel, Yunus Akgün'ün böyle devam etmesi halinde Avrupa'ya transfer olacağını iddia etti.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin iki takım için de önemine değinen Demirel, "Derbi iki takımın da Süper Lig'de nereye evrileceğini bizlere gösterecek" dedi.

Galatasaray'ın geçiş sorunu olduğunu dile getiren genç teknik direktör, sarı-kırmızılıların derbide buna dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Volkan Demirel'den Galatasaray iddiası: 'Böyle giderse...'

"BEŞİKTAŞ DERBİDE GEÇİŞ OYUNU DENEYECEK" 

Derbide Galatasaray'ın topa sahip olan taraf olacağını öne süren Volkan Demirel, Beşiktaş'ın ise geçiş oyunu deneyeceğini savundu.

Demirel ayrıca derbide atılacak erken bir golün, maçın seyrini tamamen değiştireceğini belirtti.

Volkan Demirel'den Galatasaray iddiası: 'Böyle giderse...'

JAKOBS'UN YERİNE BERKAN 

Öte yandan Volkan Demirel, sakatlığı bulunan ve bir süre takımdan ayrı kalacak olan Jakobs'un yerine Elias Jelert'in değil Berkan Kutlu'nun şans bulacağını iddia etti.

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