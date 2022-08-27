Wanda Nara'dan Icardi için Galatasaray açıklaması
TNT Sports'un haberine göre Wanda Nara transferle ilgili olarak "Mauro Icardi, kariyerine Sevilla veya Galatasaray'da devam edebilir. Hangi takıma gideceğine Icardi karar verecek. 31 Ağustos’a kadar vaktimiz var. Mauro'ya tavsiyede bulunabilir, ona fikir verebilirim. Ancak, önünde sonunda transfer için karar verecek kişi Mauro'dur" açıklamasında bulundu.
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