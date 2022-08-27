Wanda Nara'dan Icardi için Galatasaray açıklaması

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:10
<p>Dries Mertens, Lucas Torreira ve Haris Seferovic gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray forvet konusunda Mauro Icardi için görüşmelerini sürdürüyor.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

Dries Mertens, Lucas Torreira ve Haris Seferovic gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray forvet konusunda Mauro Icardi için görüşmelerini sürdürüyor. 

<p>Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arjantinli yıldız ile ilgili menajeri ve eşi Wanda Nara'dan Galatasaray açıklaması geldi.<br data-mce-bogus="1"></p>

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arjantinli yıldız ile ilgili menajeri ve eşi Wanda Nara'dan Galatasaray açıklaması geldi.

<p><strong>WANDA NARA: YA GALATASARAY YA SEVİLLA</strong></p><p>Katılacağı televizyon programı için Arjantin’e giden Wanda Nara, Basın mensuplarının sorularını yanıtladı.</p>

WANDA NARA: YA GALATASARAY YA SEVİLLA

Katılacağı televizyon programı için Arjantin’e giden Wanda Nara, Basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

<p><strong>TNT Sports</strong>'un haberine göre Wanda Nara transferle ilgili olarak "Mauro Icardi, kariyerine Sevilla veya Galatasaray'da devam edebilir. Hangi takıma gideceğine Icardi karar verecek. 31 Ağustos’a kadar vaktimiz var. Mauro'ya tavsiyede bulunabilir, ona fikir verebilirim. Ancak, önünde sonunda transfer için karar verecek kişi Mauro'dur" açıklamasında bulundu.<br data-mce-bogus="1"></p>

TNT Sports'un haberine göre Wanda Nara transferle ilgili olarak "Mauro Icardi, kariyerine Sevilla veya Galatasaray'da devam edebilir. Hangi takıma gideceğine Icardi karar verecek. 31 Ağustos’a kadar vaktimiz var. Mauro'ya tavsiyede bulunabilir, ona fikir verebilirim. Ancak, önünde sonunda transfer için karar verecek kişi Mauro'dur" açıklamasında bulundu.

<p>29 yaşındaki santrforun Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.<br data-mce-bogus="1"></p>

29 yaşındaki santrforun Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.

<p>Arjantin Milli Takımı'nın formasını 8 kez giyen Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.<br data-mce-bogus="1"></p>

Arjantin Milli Takımı'nın formasını 8 kez giyen Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

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