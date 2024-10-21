Xabi Alonso'dan Bayer Leverkusen kararı!

İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son şampiyonu Bayer Leverkusen'den ayrılacağı ileri sürüldü.

Xabi Alonso'dan Bayer Leverkusen kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 20:04

Bayer Leverkusen'i geçen sezon şampiyonluğa ulaştıran Xabi Alonso, kararını verdi.

Bu sezona istediği gibi başlayamayan Alman ekibinde, İspanyol teknik direktörün geleceği hakkında bir iddia ortaya atıldı.

XABI ALONSO'DAN BAYER LEVERKUSEN KARARI

Sky Almanya'da yer alan habere göre; Xabi Alonso'nun gelecek yaz Bayer Leverkusen'den ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

Bununla birlikte, Real Madrid ve Manchester City'nin, İspanyol teknik direktöre somut ilgisi olduğu yazıldı.

Özellikle City'nin Pep Guardiola'nın ayrılma ihtimaline karşı Xabi Alonso ile yakından ilgilendiği ifade edildi.


Etiketler: #Xabi Alonso #Bayer Leverkusen #Bundesliga

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