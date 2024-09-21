Werder Bremen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.
WERDER BREMEN - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Weserstadion'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
WERDER BREMEN - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Bastien Dankert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 2'den şifreli olarak yayımlanacak.
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