Werder Bremen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Werder Bremen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2024 Cumartesi, 11:21
Werder Bremen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Werder Bremen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.

Werder Bremen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

WERDER BREMEN - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Weserstadion'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

Werder Bremen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

WERDER BREMEN - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Bastien Dankert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 2'den şifreli olarak yayımlanacak.

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