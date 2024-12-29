West Ham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

West Ham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında deplasmanda West Ham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2024 Pazar, 13:38
West Ham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

West Ham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Julen Lopetegui'nin ekibi West Ham ile karşı karşıya gelecek.

West Ham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

WEST HAM - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

London Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:15'te başlayacak.

West Ham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

WEST HAM - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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