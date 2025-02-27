West Ham United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında kendi sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor.
Graham Potter yönetimindeki West Ham United, kendi sahasında Ruud van Nistelrooy'un ekibi Leicester City ile karşılaşacak.
WEST HAM UNİTED - LEİCESTER CİTY SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
WEST HAM UNİTED - LEİCESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- Japon deprem uzmanından kritik 'deprem' uyarısı!
- ‘Yaveri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’
- Yazıyı yayından kaldırdılar!
- Özgür Özel'den flaş 'Köseler' tepkisi!
- Oğlunun acısına dayanamadı: Yaşamına son verdi
- Zehra gel kavga var
- Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı!
- 'Üniversite arkadaşlarına iftar versin'