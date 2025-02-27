West Ham United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

West Ham United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında kendi sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
27 Şubat 2025 Perşembe, 13:59
West Ham United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor.

West Ham United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Graham Potter yönetimindeki West Ham United, kendi sahasında Ruud van Nistelrooy'un ekibi Leicester City ile karşılaşacak.

West Ham United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

WEST HAM UNİTED - LEİCESTER CİTY SAAT KAÇTA?

Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

West Ham United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

WEST HAM UNİTED - LEİCESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA? 

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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