Yunus Akgün için transfer kararı

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:16
<p>Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün ile alakalı flaş bir iddia ortaya çıktı. </p>

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün ile alakalı flaş bir iddia ortaya çıktı. 

<p>Sarı-kırmzılılara, Yunus için transfer teklifi geldiği kaydedildi.</p>

Sarı-kırmzılılara, Yunus için transfer teklifi geldiği kaydedildi.

<p><strong>Sabah</strong>'ın haberine göre Galatasaraylı idareciler, Yunus Akgün ile uzun yıllar birlikteliği korumak istedikleri için ABD'den gelen teklifi reddettiler.</p>

Sabah'ın haberine göre Galatasaraylı idareciler, Yunus Akgün ile uzun yıllar birlikteliği korumak istedikleri için ABD'den gelen teklifi reddettiler.

<p><strong>GELEN TEKLİF 7.5 MİLYON EURO</strong></p> <p>Yunus için Galatasaray'a gelen teklifin, 7.5 milyon Euro olduğu kaydedildi.</p>

GELEN TEKLİF 7.5 MİLYON EURO

Yunus için Galatasaray'a gelen teklifin, 7.5 milyon Euro olduğu kaydedildi.

<p><strong>YENİ KONTRAT ÖNERİLECEK</strong></p> <p>Bununla beraber sarı kırmızılıların, Yunus Akgün'e yeni kontrat önereceği öğrenildi.  </p>

YENİ KONTRAT ÖNERİLECEK

Bununla beraber sarı kırmızılıların, Yunus Akgün'e yeni kontrat önereceği öğrenildi.  

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