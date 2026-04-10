Galibiyet sonrası Sergen Yalçın'dan transfer itirafı: 'Önümüzdeki senenin çalışmalarını yapıyoruz'

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasının açılış maçında Antalyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar müsabakayı 4-2 kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmadan sonra açıklamalar yaptı.

Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Bence güzel bir maç oldu. Antalyaspor da iyi mücadele etti. Oynayan oyuncular iyi mücadele etti. Uzun süre kontrol bizdeydi. Moral açısından kazanmamız iyi oldu. Sadece kendi pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Kupa hedefimiz var. Sezon sonuna kadar oynayacağımız maçları kazanmaya çalışacağız. Önümüzdeki senenin çalışmalarını yapıyoruz, transfer çalışmaları yapıyoruz.

Taraftarın ilgisi olması güzel. Onları mutlu etmek istiyoruz ama biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Ciddi bir yeni yapılanma dönemindeyiz. Taraftarın mutlu olması için çok fazla çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene taraftarlarımıza layık bir takım görecekler diye umut ediyoruz."