Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galibiyet sonrası Sergen Yalçın'dan transfer itirafı: 'Önümüzdeki senenin çalışmalarını yapıyoruz'

10.04.2026 22:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasının açılış maçında Antalyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar müsabakayı 4-2 kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmadan sonra açıklamalar yaptı. 

Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Bence güzel bir maç oldu. Antalyaspor da iyi mücadele etti. Oynayan oyuncular iyi mücadele etti. Uzun süre kontrol bizdeydi. Moral açısından kazanmamız iyi oldu. Sadece kendi pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Kupa hedefimiz var. Sezon sonuna kadar oynayacağımız maçları kazanmaya çalışacağız. Önümüzdeki senenin çalışmalarını yapıyoruz, transfer çalışmaları yapıyoruz.

Taraftarın ilgisi olması güzel. Onları mutlu etmek istiyoruz ama biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Ciddi bir yeni yapılanma dönemindeyiz. Taraftarın mutlu olması için çok fazla çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene taraftarlarımıza layık bir takım görecekler diye umut ediyoruz."

İlgili Konular: #beşiktaş #sergen yalçın #antalyaspor

İlgili Haberler

Beşiktaş, Mircea Lucescu'yu unutmadı! Beşiktaşlı futbolcular, Antalyaspor maçı öncesinde ısınma bölümüne Mircea Lucescu anısına "Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu" yazılı pankartla çıktı.
Dolmabahçe'de 6 gollü düello... Beşiktaş, Antalyaspor karşısında zorlanmadı! Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 yendi. Kaptan Orkun Kökçü maçı 1 gol, 1 asistle tamamlarken, Oh 2 gol kaydetti.
Emirhan Topçu'dan Beşiktaş'a kötü haber Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 4-2 yendiği maçta sarı kart gören Emirhan Topçu cezalı duruma düştü.