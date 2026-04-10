Beşiktaş, Mircea Lucescu'yu unutmadı!

Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçında unutulmadı.
Siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınma bölümüne Lucescu'nun fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı.
Beşiktaşlı futbolcular bu bölümde "Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu" pankartıyla yer aldı.
Karşılaşma öncesinde Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Mircea Lucescu, Beşiktaş ile siyah-beyazlı kulübün 100. yılında (2002-2003 sezonu) lig şampiyonluğunu kazanmıştı.