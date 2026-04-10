Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.04.2026 20:47:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Beşiktaş, Mircea Lucescu'yu unutmadı!

Beşiktaşlı futbolcular, Antalyaspor maçı öncesinde ısınma bölümüne Mircea Lucescu anısına "Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu" yazılı pankartla çıktı.

Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçında unutulmadı.

Siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınma bölümüne Lucescu'nun fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı.

Beşiktaşlı futbolcular bu bölümde "Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu" pankartıyla yer aldı.

Karşılaşma öncesinde Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Mircea Lucescu, Beşiktaş ile siyah-beyazlı kulübün 100. yılında (2002-2003 sezonu) lig şampiyonluğunu kazanmıştı.

İlgili Konular: #beşiktaş #antalyaspor #Mircea Lucescu

İlgili Haberler

Beşiktaş, 468 milyon liralık anlaşmayı resmen duyurdu
Beşiktaş, 468 milyon liralık anlaşmayı resmen duyurdu Beşiktaş, Beko ile forma sponsorluğu anlaşmasına vardı. Buna göre siyah beyazlılar 2029 yılına kadar olan anlaşmadan 468 milyon lirayı kasaya koyacak.
Serdal Adalı, Cerny, Agbadou... PFDK, Beşiktaş'a verilen cezaları açıkladı
Serdal Adalı, Cerny, Agbadou... PFDK, Beşiktaş'a verilen cezaları açıkladı PFDK, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbinin ardından yapılan açıklamalarla ilgili verilen cezaları açıkladı.
CANLI YAYIN: Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 29. hafta mücadelesi
CANLI YAYIN: Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 29. hafta mücadelesi Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…