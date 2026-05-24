Galibiyet yetmedi: Premier Lig'den düşen son takım belli oldu

24.05.2026 20:15:00
İngiltere Premier Lig'in son haftasında West Ham United, Leeds United karşısında 3-0 kazanmasına rağmen küme düşmekten kurtulamadı. West Ham United, ligden düşen son takım oldu.

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında küme düşme hattındaki West Ham United, Leeds Unted'ı ağırladı. Londra Stadyumu'nda oynanan maçı West Ham United, 3-0 kazandı.

West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Taty Castellanos, 79. dakikada Jarrod Bowen ve 90+4. dakikada Callum Wilson attı.

GALİBİYET YETMEDİ

Bu galibiyetle West Ham United, 39 puana yükseldi ancak Tottenham'ın Everton karşısında galip gelmesi nedeniyle Burnley ve Wolves'un ardından ligden düşen son takım oldu.

Premier Lig'de gelecek sezon Coventry, Ipswich ve Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City mücadele edecek.

Yann Bisseck'ten Bayern Münih açıklaması İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen savunma oyuncusu Yann Bisseck, Bayern Münih'in ilgisiyle ilgili konuştu.
Wolves'u yenen West Ham, Tottenham'ı ateşe attı Premier Lig'in düşme hattında kıyasıya rekabet var. West Ham, 32. haftada Wolves'u yenerek Tottenham'ın üstüne çıktı. Bir maçı eksik olan Tottenham ise 18. sıraya geriledi.
West Ham United üç puanı 90+2'de aldı! West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Everton'ı 2-1 mağlup etti.