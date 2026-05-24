Galibiyet yetmedi: Premier Lig'den düşen son takım belli oldu

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında küme düşme hattındaki West Ham United, Leeds Unted'ı ağırladı. Londra Stadyumu'nda oynanan maçı West Ham United, 3-0 kazandı.

West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Taty Castellanos, 79. dakikada Jarrod Bowen ve 90+4. dakikada Callum Wilson attı.

GALİBİYET YETMEDİ

Bu galibiyetle West Ham United, 39 puana yükseldi ancak Tottenham'ın Everton karşısında galip gelmesi nedeniyle Burnley ve Wolves'un ardından ligden düşen son takım oldu.

Premier Lig'de gelecek sezon Coventry, Ipswich ve Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City mücadele edecek.