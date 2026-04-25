25.04.2026 19:23:00
West Ham United üç puanı 90+2'de aldı!

West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Everton'ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında West Ham United, Everton'ı konuk etti.

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

West Ham United'a galibiyeti getiren goller 52. dakikada Tomas Soucek ve 90+2. dakikada Calum Wilson'dan geldi.

Everton'ın tek golünü ise 88. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.

KÜME HATTI KIZIŞTI

Bu sonuçla birlikte West Ham United 36 puanla 17. sırada yer alırken, Everton 47 puanla 11. sırada bulunuyor.

Gelecek hafta West Ham United deplasmanda Brentford ile, Everton ise evinde Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

