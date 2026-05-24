Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yann Bisseck'ten Bayern Münih açıklaması

Yann Bisseck'ten Bayern Münih açıklaması

24.05.2026 19:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Yann Bisseck'ten Bayern Münih açıklaması

İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen savunma oyuncusu Yann Bisseck, Bayern Münih'in ilgisiyle ilgili konuştu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Inter forması giyen savunma oyuncusu Yann Bisseck, hakkında çıkan Bayern Münih haberlerini değerlendirdi.

25 yaşındaki futbolcu, "Milano'da mutluyum. Büyük kulüplerle anılmak her zaman güzel bir şey ama şu anda bunu düşünmüyorum. Şu anda sadece tatili düşünüyorum, gerisini sonra göreceğiz" dedi.

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen Bisseck'in, Inter ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Inter'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Yann Bisseck, 3 gol ve 3 asist ile skor katkısı da verdi.

İlgili Konular: #inter #transfer #Bayern Münih

İlgili Haberler

İtalya Serie A'da şampiyon Inter: Hakan Çalhanoğlu ikinci kez mutlu sona ulaştı!
İtalya Serie A'da şampiyon Inter: Hakan Çalhanoğlu ikinci kez mutlu sona ulaştı! Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında kendi evinde ağırladığı Parma'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
İtalyan efsaneden Hakan Çalhanoğlu iddiası: 'Bunu yıllardır söylüyorum...'
İtalyan efsaneden Hakan Çalhanoğlu iddiası: 'Bunu yıllardır söylüyorum...' İtalyan futbolunun efsane golcülerinden Christian Vieri, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun dünyanın en iyi beş orta sahasından biri olduğunu söyledi.
Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sakatlıkları bulunan Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu ile ilgili konuştu.