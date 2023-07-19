Galler - Türkiye maçının stadı belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında deplasmanda oynayacağı Galler maçının stadı açıklandı.

AA
Yayınlanma: 19.07.2023 - 12:32
Galler - Türkiye maçının stadı belli oldu!
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda yapacağı müsabakanın stadı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Kasım'da oynanacak 10. ve son hafta karşılaşmasına Galler'in başkenti Cardiff'teki Cardiff Şehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Galler-Türkiye mücadelesinin TSİ 22.45'te başlayacağı aktarıldı.


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