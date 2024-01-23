Gambiya - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kamerun, Afrika Uluslar Kupası C Grubu 3. maçında Gambiya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 11:02
Gambiya - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Afrika Uluslar Kupası'nde heyecan sürüyor.

Rigobert Song yönetimindeki Kamerun, Tom Saintfiet'in ekibi Gambiya ile karşı karşıya gelecek.

GAMBİYA - KAMERUN MAÇI SAAT KAÇTA?

Stade de la Paix de Bouaké'de oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

GAMBİYA - KAMERUN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Kamerun grupta oynadığı son maçta Senegal'e 3-1 mağlup olmuştu.

Gambiya ise Gine'ye 1-0 kaybetmişti.


kamerun haberleri Gambiya haberleri Afrika Uluslar Kupası haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Djiku ve Amartey'den iyi haber: Gana Afrika Uluslar Kupası'na veda etti

Djiku ve Amartey'den iyi haber: Gana Afrika Uluslar Kupası'na veda etti
Tunus ile Mali, Afrika Uluslar Kupası'nda tur şansını son maça bıraktı!

Tunus ile Mali, Afrika Uluslar Kupası'nda tur şansını son maça bıraktı!
Gine, Afrika Uluslar Kupası'nda umutlarını son maça taşıdı!

Gine, Afrika Uluslar Kupası'nda umutlarını son maça taşıdı!

En Çok Okunan Haberler