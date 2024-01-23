Gambiya - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kamerun, Afrika Uluslar Kupası C Grubu 3. maçında Gambiya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Afrika Uluslar Kupası'nde heyecan sürüyor.
Rigobert Song yönetimindeki Kamerun, Tom Saintfiet'in ekibi Gambiya ile karşı karşıya gelecek.
GAMBİYA - KAMERUN MAÇI SAAT KAÇTA?
Stade de la Paix de Bouaké'de oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
GAMBİYA - KAMERUN MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Kamerun grupta oynadığı son maçta Senegal'e 3-1 mağlup olmuştu.
Gambiya ise Gine'ye 1-0 kaybetmişti.
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