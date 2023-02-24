Gana Futbol Federasyonu, depremde ölen Atsu'nun 7 numaralı milli formasını emekliye ayıracak

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 17:04

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 17:04

Gana Futbol Federasyonu (GFA), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun anısına 7 numaralı milli formasını emekliye ayıracağını bildirdi.

Doğu Bölgesel Futbol Federasyonu Başkanı Linford Boadu, bir radyo programında yaptığı açıklamada, federasyonun Atsu'nun anısına milli takımda giydiği 7 numaralı formasının emekliye ayıracağını belirtti.

Türkiye'de yaşanan deprem olayların iüzüntü verici olduğunu kaydederek, Atsu'nun da her şeyini vatanına verdiğini ifade etti.

Atsu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti, cenazesi ise 19 Şubat'ta Türk Hava Yollarının (THY) uçağı ile ülkesi Gana'ya gönderilmişti.