Ganalı futbolcu Mohammed Kudus'e Alman devi talip oldu
Ajax'lı futbolcu Mohammed Kudus, Gana Milli Futbol Takımı ile 2022 Katar Dünya Kupası'nda adından sıkça söz ettiriyor. Ganalı yıldıza Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'un talip olduğu ileri sürüldü.
Ajax forması giyen Mohammed Kudus için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Gana Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren genç yıldız performansıyla adından söz ettiriyor.
SKY Almanya'da yer alan habere göre; Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, 22 yaşındaki oyuncunun transferi için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
İKİ TALİBİ DAHA VAR
Kudus'ün Ajax'taki başarısı, Everton ve Newcastle'ın da dikkatini çektiği ancak oyuncunun Dortmund'a daha sıcak baktığı kaydedildi.
15 MİLYONLUK TEKLİF
Alman ekibinin kısa süre içinde oyuncu için Hollanda ekibine 15 milyon Euro'luk bir teklifte bulunabileceği belirtildi.
Başarılı oyuncu Ajax formasıyla bu sezon çıktığı 21 maçta 10 gol ve 2 asist yaptı.
Gana, cuma günü Dünya Kupası H Grubu son maçında Uruguay ile karşı karşıya gelecek.
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