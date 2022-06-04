Gavi kimdir, kaç yaşında? Gavi'nin annesi kimdir?

04 Haziran 2022 Cumartesi, 16:09

Tam adı Pablo Martín Páez Gavira'dır. İspanyol futbolcu Gavi, 2004 Los Palacios doğumludur. Futbola İspanya'nın Real Betis takımında başlayan Gavi, 11 yaşındayken Barcelona alt yapısına katıldı. Eylül 2020'de kulüp ile ilk profesyonel alaşmasını yaptı. Barcelona B formasıyla ilk maçına 21 Şubat 2021'de çıktı. Gavi Barcelona'da 30 numaralı formayı giyiyor.

30 Eylül 2021'de Gavi, teknik direktör Luis Enrique tarafından İspanya milli takımına sürpriz bir çağrıldı.

talyan defans oyuncusu Emerson Palmieri, Gavi'yi "büyük potansiyele sahip" bir oyuncu olarak nitelendirdi.

GAVİ'NİN ANNESİ KİMDİR?

Gavi'nin annesinin adının Aurora Belen Gavira olduğu iddia edildi. Aurora Belen Gavira'nın 43 yaşında olduğu iddia edildi. Sıkı bir Barcelona taraftarı olan Gavira, oğlunun maçlarını stadyumdan izliyor.