Gaziantep FK, 7 maç sonra kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Selçuk İnan'ın takımı, 7 maç sonra galip geldi.

Gaziantep FK, 7 maç sonra kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 15:32

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ertuğrul Ersoy, 61. dakikada Lungoyi, 81. dakikada ise Sorescu kaydetti. Konyaspor'un tek golü 13. dakikada Ndao'dan geldi.

GALİBİYETİ HATIRLADI!

Selçuk İnan'ın takımı ligde 7 maç sonra galip geldi. Söz konusu maçlarda 3 beraberlik alan Antep, 4 de mağlubiyet yaşamıştı. Ligde üst üste 2. yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 5. kez mağlup oldu.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GELDİ

Geçtiğimiz günlerde antrenmanda sol aşil tendon rüptürü sakatlığı yaşayan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, koltuk değnekleriyle takımının başında yer aldı.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep puanını 9'a çıkardı. Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Göztepe'yi ağırlayacak. Konyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.


Etiketler: #gaziantep fk #konyaspor #Trendyol Süper Lig

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