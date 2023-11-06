Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:02
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, kendi sahasında İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Gaziantep FK, ligde oynadığı son maçta Beşiktaş deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Çaykur Rizespor ise kendi sahasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu.


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