Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.
Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, kendi sahasında İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Gaziantep FK, ligde oynadığı son maçta Beşiktaş deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Çaykur Rizespor ise kendi sahasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan için kabus dolu günler...'
- Muharrem İnce'den 'Özgür Özel' mesajı
- Dilan-Engin Polat'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
- Dolar ve Euro düştü mü?
- Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt
- 'Kifayetsiz muhterislerin işleri zorlaştı'
- Dilan Polat'ın arkadaşından tartışma yaratacak paylaşım
- CHP Kurultayı'nda iki 'liste' yarıştı
- Erdoğan 'açılış'ı yaptı, Özel'i hedef aldı
- İkinci el araç fiyatlarında uyarı! Yılbaşından sonra...