Yılın en iyileri belli oldu: Süper Lig yıldızları listede yer buldu!

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) 2023 yılı için yayımladığı en iyi futbolcular listesinde Süper Lig'den Galatasaraylı Hakim Ziyech ile Beşiktaşlı Vincent Aboubakar da yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 16:05
Yılın en iyileri belli oldu: Süper Lig yıldızları listede yer buldu!
Abone Ol google-news

Afrika Futbol Konfederasyonu, 2023 yılı için en iyi futbolcu adaylarını açıkladı.

Açıklanan listede Beşiktaşlı Vincent Aboubakar ve Galatasaraylı Hakim Ziyech de yer aldı.

OSIMHEN FAVORİ GÖSTERİLDİ

Napoli forması giyen ve geçen sezon İtalyan ekibinde şampiyonluk yaşayan Nijeryalı Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülü için favori olarak gösterildi.

Afrika'da yılın futbolcusu için adaylar şu şekilde:


Hakim Ziyech vincent aboubakar galatasaray beşiktaş Afrika futbol federasyonu

İlgili Haberler

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu'nun peşinde!

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu'nun peşinde!
Galatasaray'ın rakibi Kopenhag çeyrek finalde

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag çeyrek finalde
Galatasaray deplasmanda THY'e mağlup oldu

Galatasaray deplasmanda THY'e mağlup oldu

En Çok Okunan Haberler