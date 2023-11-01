Yılın en iyileri belli oldu: Süper Lig yıldızları listede yer buldu!
Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) 2023 yılı için yayımladığı en iyi futbolcular listesinde Süper Lig'den Galatasaraylı Hakim Ziyech ile Beşiktaşlı Vincent Aboubakar da yer aldı.
Afrika Futbol Konfederasyonu, 2023 yılı için en iyi futbolcu adaylarını açıkladı.
Açıklanan listede Beşiktaşlı Vincent Aboubakar ve Galatasaraylı Hakim Ziyech de yer aldı.
OSIMHEN FAVORİ GÖSTERİLDİ
Napoli forması giyen ve geçen sezon İtalyan ekibinde şampiyonluk yaşayan Nijeryalı Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülü için favori olarak gösterildi.
Afrika'da yılın futbolcusu için adaylar şu şekilde:
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