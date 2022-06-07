Gaziantep FK, Joao Figueiredo ile yola devam dedi
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Brezilyalı futbolcu Joao Figueiredo ile 3 yıllığına anlaşma imzalandığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçen sezon kiralık gelen Joao Figueiredo ile 2025 yılı sonuna kadar anlaştığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takım Figueiredo'nun bonservisi konusunda kulübü Al-Wasl ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Figueiredo'nun geçtiğimiz sezon 10 gol ve 7 asistlik performansla takıma önemli katkı sağladığı belirtilen açıklamada, "Brezilyalı futbolcumuz, 2025 yılının sonuna kadar armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecek. Figueiredo'ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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