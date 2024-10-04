Taraftarlar ıslıklamıştı... Beşiktaş sosyal medyadan paylaştı!
Beşiktaş, Frankfurt maçında taraftarın tepki gösterdiği Ersin Destanoğlu ve Ernest Muçi için bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a kaybedilen maçın ardından bir paylaşımda bulundu.
Siyah-beyazlılar paylaşımında, Eintracht Frankfurt maçında taraftarların tepki gösterdiği Ersin Destanoğlu ve Ernest Muçi'ye destek verdi.
Beşiktaş, paylaşımında, "Size inanıyoruz, size güveniyoruz. Yarınlar bugünden güzel olacak!" ifadelerini kullandı.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:
Size inanıyoruz, size güveniyoruz. Yarınlar bugünden güzel olacak! ?? pic.twitter.com/l3Oc2sFGPv— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 3, 2024
Etiketler: #beşiktaş #Ernest Muci #ersin destanoğlu
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