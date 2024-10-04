Taraftarlar ıslıklamıştı... Beşiktaş sosyal medyadan paylaştı!

Beşiktaş, Frankfurt maçında taraftarın tepki gösterdiği Ersin Destanoğlu ve Ernest Muçi için bir paylaşımda bulundu.

Taraftarlar ıslıklamıştı... Beşiktaş sosyal medyadan paylaştı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:51

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a kaybedilen maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlılar paylaşımında, Eintracht Frankfurt maçında taraftarların tepki gösterdiği Ersin Destanoğlu ve Ernest Muçi'ye destek verdi.

Beşiktaş, paylaşımında, "Size inanıyoruz, size güveniyoruz. Yarınlar bugünden güzel olacak!" ifadelerini kullandı.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:

 


Etiketler: #beşiktaş #Ernest Muci #ersin destanoğlu

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