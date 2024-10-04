Spor yazarları, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını kaleme aldı: 'Bu seviyede kaliteye ihtiyaç var'

"BU SEVİYEDE KALİTEYE İHTİYAÇ VAR"

Ali Gültiken: "Avrupa seviyesi farklı disiplinler istiyor. Yıllardır bu tür maçlar oynanırken aynı durumlarla birçok defa karşılaştık. Beşiktaş adına dün akşam bunun bir tekrarı yaşandı. Avrupa sahnesine çıktığınızda takım savunmasında daha üst seviye kalitelere ihtiyaç duyuluyor. Bu maçlarda savunmayı yalnızca top rakipte değil, top sizdeyken de doğru mantıkla yapmak gerekiyor. Topa sahip olup, rakibinin üzerine çıkarken kaptırılan toplarda savunma geçişindeki hatalar kalenizde gol olarak geri dönüyor.

Maçın içerisinde mutlaka alınacak dersler var. Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosunun hâlâ gelişim sürecinde olduğunu düşünürsek bu yaşananları belki makul bir yere oturtabiliriz. Skor olarak geri düşmüş olsa da takım oynama isteğini ve geri dönme arzusunu kaybetmedi. Avrupa süreci Beşiktaş açısından sonuç olarak çok istediği ölçüde yürümüyor ama takımın enerjisi skordan bağımsız doğru yönde ilerliyor." (Sabah)