Spor yazarları, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçını kaleme aldı: 'Bu seviyede kaliteye ihtiyaç var'
Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş'ın kendi sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildiği karşılaşmayı değerlendirdi.
"BEŞİKTAŞ'IN GÜCÜ YETMEDİ"
Adnan Dinçer: "Beşiktaş’ın gücü yetmedi. E.Frankfurt maçı için söyleyebileceğimiz tek şey bu olur. Siyah-Beyazlılar her ne kadar pozisyonlar bulsa da neredeyse tamamına yakınında kaleci Santos’u geçemedi. 10. dakikada Immobile’nin düşürüldüğü pozisyonda kırmızı kart çıksa, rakip 10 kişi kalsa, farklı bir senaryo izleyebilirdik. E.Frankfurt, takım bütünlüğünün nasıl olması gerektiğini ispatladı. Beşiktaş ise kadro derinliği bulunmamasının kurbanı oldu." (Cumhuriyet)
"ERSİN İLE SANTOS DEĞİŞSE BEŞİKTAŞ 3 PUAN ALABİLİRDİ"
Güntekin Onay: "Beşiktaş kötü mü oynadı, hayır. Maç 2-0’ken defalarca tekrar oyuna ortak olacak fırsatları yakaladılar. Ancak Frankfurt’un kalecisi Santos olağanüstü bir maç çıkardı. Beşiktaş girdiği bütün pozisyonlarda karşısında Frankfurt’un kalecisi Santos’u buldu. Penaltı başta olmak üzere Frankfurt kalecisi sanki gol yememeye ant içmiş gibiydi. Beşiktaş skoru 2-1’e getirebilse o moral-motivasyonla ve seyirci desteği ile maçı çevirebilecek bir futbol oynadı. Ancak siyah beyazlı takımda kaleci Ersin ne yazık ki dün hiç güven vermedi. Kalesine gelen her top maalesef golle sonuçlandı." (Hürriyet)
"İKİ KULVAR İÇİN EKSİK"
Ali Ece: "Giovanni hoca, Amsterdam deplasmanındaki deneme-yanılma fiyaskosundan sonra 2024-25 model Beşiktaş’ı fabrika ayarlarına döndürünce Süper Lig’deki son maçta Beşiktaş’ın oyunu hem etkili hem de skor tabelasına net şekilde yansıyan cinsten efektifti. Dün de ilk yarıda Gedson-Ndour iç orta sahaları önünde sarkık oyun kurucu-2. forvet karışımı Rafa Silva ile Beşiktaş maça etkili başladı.
Giovanni hoca 62’deki değişiklikleriyle kadrosundaki hem hızlı ve hem de kolay rakip eksilten tek oyuncuyu yani Rafa Silva’yı mecburen sağa aldı. Beşiktaş yüklenmeye devam etse de golü atan maalesef yine Frankfurt oldu. Bu oyun Süper Lig’de başarılı olmaya yeter ama bu kadro iki kulvarda başarı için maalesef eksik!" (Fanatik)
"BU SEVİYEDE KALİTEYE İHTİYAÇ VAR"
Ali Gültiken: "Avrupa seviyesi farklı disiplinler istiyor. Yıllardır bu tür maçlar oynanırken aynı durumlarla birçok defa karşılaştık. Beşiktaş adına dün akşam bunun bir tekrarı yaşandı. Avrupa sahnesine çıktığınızda takım savunmasında daha üst seviye kalitelere ihtiyaç duyuluyor. Bu maçlarda savunmayı yalnızca top rakipte değil, top sizdeyken de doğru mantıkla yapmak gerekiyor. Topa sahip olup, rakibinin üzerine çıkarken kaptırılan toplarda savunma geçişindeki hatalar kalenizde gol olarak geri dönüyor.
Maçın içerisinde mutlaka alınacak dersler var. Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosunun hâlâ gelişim sürecinde olduğunu düşünürsek bu yaşananları belki makul bir yere oturtabiliriz. Skor olarak geri düşmüş olsa da takım oynama isteğini ve geri dönme arzusunu kaybetmedi. Avrupa süreci Beşiktaş açısından sonuç olarak çok istediği ölçüde yürümüyor ama takımın enerjisi skordan bağımsız doğru yönde ilerliyor." (Sabah)
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