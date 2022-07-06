Gaziantep FK, Marko Jevtovic'i transfer etti

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Partizan forması giyen ve 2018-2021 yılları arasında Konyaspor’da da ter döken Sırp orta saha oyuncusu Marko Jevtovic’i kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:45
Gaziantep FK, Marko Jevtovic'i transfer etti
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Marko Jevtovic'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sırbistan temsilcisi Partizan'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Marko Jevtovic'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Marko Jevtovic, Türkiye'de daha önce Konyaspor forması giymişti.


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