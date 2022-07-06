Gaziantep FK, Marko Jevtovic'i transfer etti
Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Partizan forması giyen ve 2018-2021 yılları arasında Konyaspor’da da ter döken Sırp orta saha oyuncusu Marko Jevtovic’i kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Marko Jevtovic'i transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sırbistan temsilcisi Partizan'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Marko Jevtovic'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Marko Jevtovic, Türkiye'de daha önce Konyaspor forması giymişti.
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