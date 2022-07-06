Trabzonsporlu Edin Visca: 'Yeni bir tarih yazacağım'

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:00

Trabzonspor'un Boşnak oyuncusu Edin Visca, hedeflerinin bu sezon yeniden şampiyon olarak kupayı kaldırmak olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdüren bordo-mavili takımda Edin Visca, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Visca, 6 ay önce Trabzonspor’a geldiğini hatırlatarak, "Çok güzel bir sezon yaşadık. Herkes çok müthiş bir performans gösterdi ve sonunda şampiyon olduk, tarih yazdık. Trabzonspor camiası için unutulmaz bir sezon oldu" dedi.

Şimdi önlerine baktıklarını belirten Visca, "Şimdi onu kenara bıraktık. Yeni bir sezon, yeni bir kamp dönemi başladı. Bu kampta Slovenya’da gerçekten müthiş bir ortam var. Yeni sezona hazırlanmak için otel, sahalar mükemmel, her şey mükemmel. Ben de buraya açıkçası motive bir şekilde geldim. Şimdi yeni sezonda bireysel performansımı daha fazla artırmak istiyorum. Bireysel antrenmanlara daha önce başladım. Çünkü geçtiğimiz sezon dolu tribünlerde, taraftarlara çok heyecanlı maçlar oynadık ve ben de çok güzel hissettim. Ben de onu bu sene tekrar yaşamak istiyorum" diye konuştu.

Visca, takımda ortamın çok güzel olduğunu anlatarak, "Ben 2-3 gün önce geldim. Abdülkadir Ömür ile konuştuk, 'Evet hikaye yazdık ama bu sene tekrar şampiyon olmak için oynamak istiyoruz' dedik. Bu sezon da herkes çok motive ve heyecanlı geldi. Bu sezon daha iyi olmak için daha fazla çalışmak istiyorum. Bunun için bireysel performansımı daha da yukarılara çıkarmak için daha çok çalışacağım. En önemlisi geçen sene çok fazla sakatlık yaşadık. İnşallah bu sene bunları yaşamayız. Hedefimiz bu sezon yeniden şampiyon olarak kupayı kaldırmak" ifadelerini kullandı.

"İYİ TRANSFERLER YAPTIK, DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Yeni sezondaki şampiyonluk yarışına ilişkin düşüncelerini de açıklayan Visca, şunları söyledi:

"Biz geçen sezon önemli bir fark yaptık, 15 puan oldu fark. Sezon uzun ve 38 maç var. Ben bunu Başakşehir’de de hocayla yaşadım. Son birkaç ay takım yoruluyor, oyuncular sakatlanıyor ve zor dönemler geliyor. Biz de zamanında iyi bir fark yaptık. Sakatlıklar ve biraz da yorgunluğa rağmen sonunda şampiyon olduk. Bu sene herkes transfer yapıyor. Başakşehir’de Emre hocayla ben de çalıştım. Çok iyi işler yapıyorlar. Zaten Başakşehir’de yıllardır sahada iyi bir sistem var, onu da Emre hoca harika götürüyor. Onlar da bu sene belki daha iyi olacak."

Visca, kendi takımına odaklandığını kaydederek, "Ben tekrar şampiyonluk yaşamak istiyorum. İyi transferler yaptık, daha güçlü olacağız. Futbolda önemli bir şey daha var. Takım ruhu ve ortam. Trabzonspor’da müthiş bir ortam var. Belki de bazen taktiksel, bireysel performans o kadar önemli olmuyor, takım ruhu daha önemli oluyor. Biz de her şeyden biraz var. Sakatlık olmasa birlik ve beraberliğimiz bu sene bizim için en önemli güç olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"TREZEGUET MÜTHİŞ OYUNCU"

Visca, Trabzonspor’un yeni transferlerine ilişkin bir soruya, şöyle yanıt verdi:

"Özellikle şunu söylemek istiyorum, ben ilk geldiğimde Nwakaeme bana çok yardımcı olmuştu. Ona burada tekrar teşekkür ediyorum. Müthiş bir karakter, müthiş bir insan. Trabzonspor’a son yıllarda en fazla katkı sağlayan oyunculardan birisi. Ancak futbolda böyle şeyler oluyor. Şimdi yeni bir transfer geliyor, Trezeguet. Belki birkaç yıl önce Türkiye’nin en iyi kanat oyuncularından birisiydi. Sonrasında Premier Lig’e gitti. Premier Lig’e gitmek kolay bir şey değil. Orada oynadı. Müthiş bir oyuncu. Onun transferinden çok mutlu oldum. Diğer kanatlar, oyuncular ne kadar iyi olursa beni etkiliyor ve ben de daha iyi olacağım. Onu tanıyorum. İyi bir karakter iyi bir profesyonel. Biraz konuştuk."



"Bu sezon yine heyecanlıyız" diyen Visca, "Doğucan, Eren zaten Kasımpaşa’da çok iyi oynadı. Yerli oyuncular. Belki de en iyi transferleri biz yaptık. Geçen sene çok sakatlık yaşadık, inşallah bu sene olmaz. Öyle olursa bizim için iyi bir sezon olacak" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu oynayacaklarına dikkati çeken Visca, "Bizim için ilk hedef Şampiyonlar Ligi’nde gruplara girmek. Tecrübeli oyuncularımız var. İnşallah iyi bir fikstür olacak. Herkes dolu tribünlere oynayacağımızı biliyor. Bence Trabzonspor camiası ve taraftarı bunu hak ediyor. Şampiyonlar Ligi müziğini inşallah bu sene duyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"BİR ÜLKEYE GELDİĞİNİZDE O ÜLKENİN DİLİNİ ÖĞRENMENİZ GEREKİYOR"

Visca, Türkiye'ye geldiği 2. yılında Türkçe dersler almaya başladığını ve 4. yılında Türkçe röportajlar verdiğini belirterek, "Ben şöyle düşünüyorum, bir ülkeye geldiğinizde o ülkenin dilini öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü burada kendimiz ve ailemiz için ekmek kazanıyoruz. Bu, Türk insanına da büyük saygı göstermek anlamını taşıyor benim için. Benim için bir avantaj. Özellikle Türk oyuncularla daha rahat konuşabiliyorum. İngilizce de biliyorum. Buradaki Türk oyuncular da yavaş yavaş İngilizce konuşmaya başladı. Dediğim gibi burada ortam müthiş. Kimse başarıyı kendine mal edip ön plana çıkmak istemiyor. Takım başarısında en önemli etkenlerden bir tanesi de bana göre bu" diye konuştu.

"KENDİMİ YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına değinen Visca, şöyle devam etti:

"Öyle bir kutlama oldu ki dünyada kimse öyle bir kutlama görmedi. Dünyada böyle bir kutlama olmadı ve tekrar da olmayacak. Ben de hatırladığımda o heyecanı yeniden yaşıyorum. Saraybosna’da köye gittim herkese tek tek anlattım. Önce Trabzonspor’un tarihini anlattım, taraftarları anlattım. Bazen arkadaşlarımız maça gelip izledi. Ben onlara 'Size 1 saat anlatabilirim ama orada maça gelmezseniz onu yaşayamazsınız' dedim. Benim abim Konyaspor maçına geldi. İlk kez maça gelmişti ve o maçta ağladı. 'Böyle bir atmosfer yok. İnsanlar burada futbolu seviyor ve yaşıyor. Biz bunu görmedik. Milli takımda var ama Trabzonspor farklı bir şey' dedi. O yüzden ben de herkese tek tek anlattım. Arkadaşlara 'İnşallah Şampiyonlar Ligi maçına da geleceksiniz' dedim. Herkesin bunu hissetmesi, yaşamasını istiyorum. Trabzonspor gerçekten müthiş bir futbol şehri. Ben 32 yaşındayım. Ama kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum."

"KARİYERİMDE YENİ BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUM"

Visca, İstanbul'da 10 yılı aşkın zamanının geçtiğini vurgulayarak, "Başakşehir rahat bir takım olarak düşünülüyor. Çünkü 'Taraftar da yok, baskı da yok' deniliyor. Ancak Başakşehir’de ilk 5-6 yıl ilk 3-4 içinde olduk. O da kolay bir şey değildi. Ben de Abdullah Avcı ile konuştum. Bana 'Konfor alanından çıkmak yeni bir hedef, yeni bir heyecan' dedi. Ben de öyle düşündüm. Trabzon’a geldim. Çalışanından yöneticisine, futbolcusuna kadar herkes çok iyi. Kendimi evimde hissettim. Türkçe biliyor olmam da belki büyük bir avantajdı benim için. Ancak kariyerimde yeni bir şeyler yapmak istiyorum. Yeni bir tarih, yeni bir hikaye yazmak istiyorum. İyi hissediyorum. Futbol şehri Trabzon ve burada çok mutluyum. Artık daha fazla kupa kaldırmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.