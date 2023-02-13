Gaziantep FK oyuncusu Joao Figueiredo verdiği kararla depremden son anda kurtuldu!

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 15:48

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 15:48

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 şehirde ciddi şekilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, tüm Türkiye'de büyük bir üzüntüye sebep oldu. Yaşanan felaket futbolda da büyük etki yaratırken, Süper Lig ekipleri Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekilme kararı aldı.

SADECE O DÖNMEDİ

Süper Lig'de oynadığı son maçta 4 Şubat Cumartesi günü Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Gaziantep FK maçtan bir gün sonra şehre geri döndü. Brezilyalı forvet Figueiredo ise maçtan sonraki 1 günlük iznini Antalya'da geçirdi ve takımla birlikte Gaziantep'e dönmedi.

"ANTALYA'DA BİRAZ SARSINTI HİSSETTİM"

Yaşadıklarını ülke basınına anlatan Figueiredo, depremi Antalya'da da hissettiğini söyledi ve "Antalya'da biraz sarsıntı hissettim, avizenin sallanmasına uyandım ama bir şey olmadı. Hatta alıştım. Sonrasında sabah erken saatlerde annem, çaresizlik içinde aradı. Arkadaşlarım nerede olduğumu öğrenmek istediler" ifadelerini kullandı.

Maçtan sonra Antalya'da kalmaya nasıl karar verdiğini de söyleyen Brezilyalı forvet, "Eşim 2 ay önce doğum yaptı ve Brezilya'da. Yalnız olduğum için, maçtan sonra 1 gün daha Antalya'da kalmaya karar verdim. Antalya kaliteli otelleri ile tanınır ve turizm açısından bilinen bir şehirdir" dedi.

"BURADA BİLE DEPREM HİSSEDİLDİ"

Yaşanan depremin ardından birçok kişinin dışarıda kaldığını anlatan Figueiredo, "Arabalarda yatanlar ve farklı yerlerde çadır kuranlar var. Tesislerde kalanlar olduğunu da biliyorum. Eve dönemedikleri için takım otobüsünde bile kalanlar olduğunu biliyorum. Havalar da bir hayli soğuk. Bütün Türkiye trajediyi yaşadı. Deprem Antalya'da bile hissedildi" diye konuştu.