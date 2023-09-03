Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş: 'Bu takım ayağa kalkacak'

Yayınlanma: 03.09.2023 - 09:10

Güncelleme: 03.09.2023 - 09:10

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci yarı maça iyi başladıklarını fakat yedikleri ikinci gol sonrası müsabakanın kendileri için koptuğunu belirtti.

Eksik oyuncularının bulunmasından dolayı maça farklı bir dizilişle çıktıklarını anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Dört haftadır aynı bir hastalığımız var. Maça başlamadan mağlup duruma düşüyoruz. Bunun çalışmalarını da yapıyoruz ama bence biraz olay mental sıkıntı. Golü yedik, daha sonra dengeledik. İlk yarı pozisyonlarımız da var. Belki bir tane gol bulsak ikinci yarı çok farklı psikolojiyle olacak. Pozisyona da giriyoruz. Ama maalesef santrfor konusunda zaten sayısal eksikliklerimiz var. Bunu bariz görüyorsunuz. Her basın toplantısında dile getiriyorum, sayısal olarak çok ciddi eksikliklerimiz var. Tabii ikinci yarı yine dirençli başladık ama işte yediğimiz gol zaten maçı kopardı. Karşımızda da kaliteli bir takım var. Ondan sonra maçı çevirmek de çok zor oluyor."

"BU TAKIM AYAĞA KALKACAK"

Gaziantep FK'nin güçlü bir takım olduğunu belirten Güneş, bütün sorumlulukları üstüne aldığını ifade etti.

Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu takım ayağa kalkacak. Bu takımın ayağa kalkmaya gücü var. Bu şehir, bu kulübün yöneticileri, bu şehrin sahipleri, bu takımı ayağa kaldıracak. Ama biz içerideki mental sorunu çözmek zorundayız. Oyuncularıma söyledim. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Bu takım, bu kulüp, bu kulübü yönetenler ve bu taraftar, şu andaki gidişatı hak etmiyor. Başta sorumlu benim. Bu sorumluluğu üzerime alıyorum. Milli takım arası herkes için bir fırsat. Bu arayı çok iyi geçirmek zorundayız. Evet, puan olarak kötü durumdayız. Gerçekten dört haftada zor rakiplerle oynadık. Sezona başlarken handikaplı başladık."

"EKSİK OLAN TARAFLARA TAKVİYELER YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Yapılan transferler sonucunda takımdaki oyuncuların birbirine alışması için zamana ihtiyaç olduğunu aktaran Güneş, milli takım arasında takımın daha iyi olacağına inandığını dile getirdi.

Transferin son gününe kadar çalışmalarının olacağını belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Gaziantep'e oyuncu getirmek kolay olmuyor. En son yaşadığımız deprem olayı zaten olayları daha da zorlaştırdı. Ben geçirdiğimiz son haftada 4-5 oyuncudan veto yedim. Ya kendisinden, ya da eşinden. Yani bazı zamanlarda sorunu para bile çözmüyor. Hala burada yaşayan insanların tedirgin halleri oluyor (Deprem süreci). O süreci biz tabii ki çalışarak oyuncu izleyerek geçirdik. Ama transfer süreci öyle bir şey ki... Oyuncuyu o an getirme şansım olmuyor. Lig bitsin görüşelim diyor. Lig bitti bu sefer eşi ikna olmuyor. Hanımı ikna oluyor, bu sefer kendi ikna olmuyor. Kulübü ikna olmuyor. Bir sürü etken bizi buraya getirdi. Ama hala zamanımız var. 15 günlük bir süremiz var. Bunu en iyi şekilde geçirip mevkisel olarak eksik olan taraflara takviyeler yapmak zorundayız."