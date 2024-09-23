Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.00'de başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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