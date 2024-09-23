Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2024 Pazartesi, 10:59
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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