Spor yazarları Trabzonspor-Kayserispor maçını yorumladı: 'Savic neden transfer edildi?'
Trabzonspor, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında kendi sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları, Trabzonspor - Kayserispor maçını köşelerinde değerlendirdi.
"HOCANIN İŞİ ZOR"
Olcay Çakır: "Hocanın işi zor. Dünkü Trabzonspor halı sahada eski meziyetlerini sergilemeye çalışan ama bedeni buna izin vermeyen oyuncu arkadaşları hatırlattı. Hoca istiyor ama elindeki malzeme buna izin vermiyor. Devre arasına kadar her maç hazırlık maçı olacak bir sonrakine. Öyle gözüküyor." (Fanatik)
"SAVİC NEDEN TRANSFER EDİLDİ?"
İskender Günen: "İlk yarıda pozisyonları bulan, penaltıyı değerlendiremeyen ve ardından golü bulan yine Kayserispor'du. 1-0'dan sonra Kayseri, son vuruşlarda başarılı olsa farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Denswil hiç gereği yokken penaltı yaptı. Savic ise geçen yıl geldiği Atletico Madrid'de performansına bakılmaksınız 'Neden transfer edildi' anlamak mümkün değil. Trabzonspor'un yediği ilk golde hatası büyüktü." (Sabah)
"NWAKAEME FARKI"
Tunç Kayacı: "70. dakikadan sonra ise Nwakaeme, bireysel yetenekleriyle sahne aldı. Fizik olarak belki tam hazır durumda değildi ama oyun görüşü, kalitesi pek çok şeye yetti. Umut’un golü umut oldu. Uzatmalarda ise Nwakaeme’nin asistinde Denswil’le 1 puanı kurtardı Trabzonspor. Kayserispor dün 3 puanı hak etmişti ancak işin sonunu doğru getirememek, Gökhan atıldıktan sonra da bu kadar kapanmanın faturası ağır oldu." (Fanatik)
"SKORU GÖKHAN, MENDY VE NWAKAEME BELİRLEDİ"
Aksal Yavuz: "Her şey Gökhan’ın ikinci sarıdan atılmasıyla; Trabzonspor’un leyine çalışmaya başladı. O dakikaya dek uyurgezerdi bordo-mavililer. Mendy hariç sahada ne yaptığını ne oynadığını bilen oyuncu yoktu. Bırakın beraberliği, Kayserispor, Trabzonspor’a fark atamadıysa; Trabzonsporlular bir yandan Mendy’i kuşsütü, üzüm kurusuyla beslesin, diğer yandan yatsın kalksın Gökhan’a dua etsin! Hakkını teslim edelim Nwakaeme, kilidi açan, beraberlik golünün pasını veren, haritayı çizen mühendis idi. Maçın bitimine beş dakika kala Umut Bozok’un vurduğu, daha doğrusu Onurcan’ın kurtardığı top beraberliğin golü olsaydı, Trabzonspor’un üç puanı almaması işten bile değildi. Hatta atılan beraberlik golünden sonra birkaç dakika daha olsaydı…" (Milliyet)
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