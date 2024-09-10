Gaziantep FK'den forvet takviyesi!

Gaziantep FK, İtalya Serie B takımı Cremonese'de forma giyen Nijeryalı golcü David Okereke'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gaziantep FK'den forvet takviyesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 17:42

Gaziantep Futbol Kulübü, Nijeryalı forvet David Okereke'nin transferi konusunda Cremonese ve oyuncunun kendisi ile satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Okereke, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Başkan Yardımcısı İbrahim Dicle, Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kara ve yönetim kurulu üyesi İskender Kaplan'ın da katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada "David Okereke’ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DAVID OKEREKE KİMDİR?

29 Ağustos 1997 yılında Nijerya’nın Lagos kentinde dünyaya gelen David Okereke, futbola ülkesinin takımlarından Abuja College'de başladı.

2016 yılında İtalya Serie A takımlarından Spezia Calcio takımına transfer olan Okereke, 2019 yılında ise 9 milyon Euro bonservis karşılığında Club Brugge'a imza attı. Burada iki sezon forma giyen futbolcu, 2022 yılında 2.5 milyon Euro'ya tekrar Serie A’nın yolunu tutarak Cremonese’ye transfer oldu.

Güçlü fizik yapısı, hızı ve bitiriciliği ile adından söz ettirmeyi başaran Okereke, 7 kez de Şampiyonlar Ligi’nde forma giydi.

Nijeryalı futbolcu kariyerinde 268 maça çıkarken 57 gol attı, 26 kez de asist yapma başarısı gösterdi.


Etiketler: #David Okereke #gaziantep fk #transfer

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