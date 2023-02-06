Gaziantep FK'li futbolcular İngiliz medyasına konuştu: 'Gaziantep büyük bir felaket yaşadı'

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:52

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 17:52

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin futbolcusu Lazar Markovic, yaşanan depremin ardından İngiliz medyasından The Telegraph'a konuştu.

Telegraph'ta, Türkiye'de yaşanan büyük depreme değinilirken, Gaziantep FK forması giyen Sırp futbolcular Lazar Markovic ve Marko Jevtovic'in, takımdan bazı futbolcularla birlikte felaketten kıl payı kaçtığı belirtildi. Söz konusu oyuncuların, Gaziantep FK'nin, Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın ardından Antalya'da kaldığı ve bu sayede depremden zarar görmediği aktarıldı.

Markovic ise, "Şu anda iyiyiz, hayattayız ama Türkiye'nin güneyi, Gaziantep büyük bir felaket yaşadı" dedi.

Lazar Markovic

"SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"

Sırp futbolcu, sözlerine, "Şu anda Antalya'dayız. Bu sadece bir tesadüf. Çünkü maçtan sonra üç gün izin aldık ve ailelerimizle Antalya'da kalmaya karar verdik. Depremden bu şekilde kaçtık. Aileleriyle birlikte on takım arkadaşım daha burada. Takımın geri dönen kalan kısmı ise arabada, dışarıda ve antrenman merkezimizde. Sürekli temas halindeyiz" diye devam etti.

28 yaşındaki futbolcu, "Herkes, tüm Türkiye çok korkuyor. Bu röportajdan önce Gaziantep'te yine şiddetli bir deprem oldu. Burada, Antalya'da da hissedildi. Tek söyleyebileceğim insanlar için çok üzgünüm. Yaşanan trajedi nedeniyle Türk halkı ile dayanışma içerisindeyiz. Umarım her şey, mümkün olan en kısa sürede normale döner" ifadelerini kullandı.

Marko Jevtovic

"TANRI BİZİ KURTARDI"

Markovic, son olarak, "Neler olduğunu kendiniz de görebilirsiniz. Türkiye'den korkunç resimler geliyor. Tanrı bizi kurtardı, başka ne diyeceğimi bilmiyorum. Gaziantep'ten ve diğer şehirlerde olanları okudukça üzülüyorum. Deprem nedeniyle Türkiye tam anlamıyla "Durdu", nasıl devam edeceğimizi bize bildirmelerini bekliyoruz" yorumunu yaptı.