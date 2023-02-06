'Depremlerin ardından otobüs firmaları fiyat artırdı' iddiası: Bakanlık inceleme başlattı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:33

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 17:33

Deprem sonrası otobüs şirketlerinin fiyatları artırdığı yönündeki şikayetleri inceleme konusu oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün, twitter hesabından yapılan açıklamada, depremler sonrasında bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığa gelen şikayetlerin titizlikle incelendiği, söz konusu vakaların tespiti halinde gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağı kaydedildi.