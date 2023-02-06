'Depremlerin ardından otobüs firmaları fiyat artırdı' iddiası: Bakanlık inceleme başlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığa gelen şikayetlerin titizlikle incelendiğini belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:33
'Depremlerin ardından otobüs firmaları fiyat artırdı' iddiası: Bakanlık inceleme başlattı
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Deprem sonrası otobüs şirketlerinin fiyatları artırdığı yönündeki şikayetleri inceleme konusu oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün, twitter hesabından yapılan açıklamada, depremler sonrasında bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığa gelen şikayetlerin titizlikle incelendiği, söz konusu vakaların tespiti halinde gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağı kaydedildi.


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