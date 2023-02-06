Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde son durum: Can kaybı 1498'e yükseldi

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:27

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 18:02

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) bilgisine göre sabah saat 04.17'de Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölgede saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre depremde 1498 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 533 kişi ise yaralandı.