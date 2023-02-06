Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde son durum: Can kaybı 1498'e yükseldi

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde 1498 can kaybı olduğunu, 8 bin 533 kişinin yurttaşın yaralandığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:27
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde son durum: Can kaybı 1498'e yükseldi
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) bilgisine göre sabah saat 04.17'de Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölgede saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. 

AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre depremde 1498 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 533 kişi ise yaralandı.


deprem kahramanmaraş afad can kaybı

İlgili Haberler

'Depremlerin ardından otobüs firmaları fiyat artırdı' iddiası: Bakanlık inceleme başlattı

'Depremlerin ardından otobüs firmaları fiyat artırdı' iddiası: Bakanlık inceleme başlattı
Türkiye Kahramanmaraş'taki depremle uyandı: İşte en karanlık günden kareler...

Türkiye Kahramanmaraş'taki depremle uyandı: İşte en karanlık günden kareler...
Egeli 28 sağlık çalışanı deprem bölgesine gidiyor

Egeli 28 sağlık çalışanı deprem bölgesine gidiyor

En Çok Okunan Haberler