Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde son durum: Can kaybı 1498'e yükseldi
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde 1498 can kaybı olduğunu, 8 bin 533 kişinin yurttaşın yaralandığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) bilgisine göre sabah saat 04.17'de Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bölgede saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre depremde 1498 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 533 kişi ise yaralandı.
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