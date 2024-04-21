Gaziantep FK'yı hayata döndüren galibiyet!

Yayınlanma: 21.04.2024 - 21:14

Güncelleme: 21.04.2024 - 21:14

Süper Lig'de 33. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Gaziantep FK ile Avrupa hayalini sürdürmek isteyen Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Gaziantep FK oldu.

Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Alexandru Maxim ve 33. dakikada Arda Kızıldağ kaydetti.

Üç haftadır kaybeden Gaziantep FK, bu maçı kazanarak puanını 34'e yükseltti. Deplasmanda son iki maçını kazanan ama Gaziantep FK'ya kaybeden Kasımpaşa 46 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Samsunspor'u ağırlayacak.