Gaziantep'te kazanan yok: Burak Yılmaz'a büyük tepki!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Gaziantep FK, 54. dakikada Alexandru Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti.

Fatih Karagümrük'te ise Serginho, 63. dakikada Gaziantep ağlarını havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.

Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Burak Yılmaz'ın öğrencileri, puanını 30'a yükseltti.

Bu sezon yalnızca 3 galibiyeti olan Fatih Karagümrük ise son sırada 14 puana ulaştı.

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MAÇIN ARDINDAN BURAK YILMAZ'A TEPKİ

Maçın sonunda Gaziantep FK taraftarı uzun süre teknik direktör Burak Yılmaz'a tepki gösterdi. Başarılı geçmeyen haftalara tepki gözteren taraftarlar önce "Burak Yılmaz istifa" derken daha sonra "Burası babanın çiftliği değil" diye tezahürat yaptı.

Mücadelede son dakikalara girildiğinde ise Gaziantep FK taraftarı teknik direktör Burak Yılmaz'a tepkilerine devam etti. Taraftarlar, "Burak Yılmaz gelecek hesap verecek" diye tezahürat yaptı. Yılmaz ise taraftara dönerek kafa salladı.

Bitiş düdüğüyle birlikte Burak Yılmaz doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

BURAK YILMAZ'DAN TEPKİLERE YANIT

Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a yaptığı açıklamada karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu ve yaşanan sıkıntılı süreci atlatacaklarını söyledi.

"BENCE HİÇBİR PROBLEM YOK"

“İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Oyuncularımız moralsizlik içindeler. Böyle süreçler futbolda var. Oyuncularımızın yanında olacağız. Önemli olan buradan kalkabilmek. Şu anda 10. sıradayız ve bence hiçbir problem yok. Düşme korkumuz yok. Ama tabii ki sıkıntılı bir sürecin içindeyiz. Biz çok sorunlar yaşadık ama yine de bir birbirimize inanıyoruz."

“BU İŞ KORKAKLARIN İŞİ DEĞİL”

"Oyuncularımızın bir an önce kafasını kaldırması lazım. Bu iş korkakların işi değil. Biz buradan Allah'ın izniyle çıkacağız. Sonuç almamız lazım. Ben bir problem görmüyorum. Ben buraya geldiğimde 'Hocam ne olur kümede kalalım, yeterli' dediler. Biz de o minvalde, emin adımlarla gidiyoruz. İnsanlar 'Avrupa' derken de ben 'Sakin olun, ayaklarınız yere bassın. Öyle bir hedefimiz yok' demiştim hatırlarsanız."